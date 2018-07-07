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Тарпищев раскрыл причину проигрыша Шараповой
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Тарпищев раскрыл причину проигрыша Шараповой 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал проигрыш Марии Шараповой рабочим моментом и подчеркнул, что теннисистка постепенно восстанавливается после недавнего отстранения, передает НСН.
3 июля на корте в Лондоне в первом круге Уимбилдонского теннисного турнира встретились две ведущие российские теннисистки Виталия Дьяченко и Мария Шарапова. Игра продолжалась 3 часа 8 минут, в ходе которой последняя (Мария Шарапова) проиграла со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.
"Мария постепенно восстанавливает форму. А то что проиграла — просто не успела в работу турнира. Ничего такого сенсационного нет. Дьяченко на быстрых покрытиях играет быстро, скорость полета мяча большая. Шарапова сыграла в несвойственный ей теннис с обилием ошибок, и как результат — поражение.
Обычно ведущие теннисисты вполне собраны к третьему, четвертому кругу соревнований. Поэтому первые круги самые сложные. Тем более, в ее ситуации, когда наигранности в соревновательной практике у нее нет. Поэтому тут реально рабочий момент", — заверил Тарпищев.
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