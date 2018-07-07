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Халеп останется первой ракеткой мира после завершения Уимблдона
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Халеп останется первой ракеткой мира после завершения Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Румынка Симона Халеп, несмотря на поражение от представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй, останется первой ракеткой мира после завершения Уимблдона. Опередить Халеп перед стартом турнира могли две теннисистки — американка Слоан Стивенс и датчанка Каролина Возняцки. Однако и Стивенс, и Возняцки вылетели из соревнований ещё до того, как проиграла Халеп.
Слоан в первом круге потерпела поражение от хорватки Донны Векич, взяв всего 4 гейма. Каролина во втором раунде в упорной борьбе уступила россиянке Екатерине Макаровой.
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Уимблдон 2018. Шарапова, Надаль, Халеп, Касаткина. Онлайн-трансляция 3 июля Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет
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