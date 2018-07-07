Дарья Касаткина: Выступление на траве улучшит многие компоненты моей игры

«Хорошо подготовилась к этому поединку. Эшли обладает отличной подачей, часто использует резаные удары и является очень опасной соперницей на травяном покрытии. По ходу матча мне удалось приспособиться к ее манере игры, и стало немного легче.

Покрытие здесь совершенно не такое, как на » Ролан Гаррос ». Ты действуешь в абсолютно ином ключе. Приходится находить совсем другие решения и стараться играть очень аккуратно. Выступление на траве поможет мне улучшить многие компоненты моего тенниса», — приводит слова Касаткиной Gotennis.

Напомним, в четвертом круге турнира Касаткина сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.