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Дарья Касаткина: Выступление на траве улучшит многие компоненты моей игры
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Дарья Касаткина: Выступление на траве улучшит многие компоненты моей игры 

Советский спорт 1 час назад
«Хорошо подготовилась к этому поединку. Эшли обладает отличной подачей, часто использует резаные удары и является очень опасной соперницей на травяном покрытии. По ходу матча мне удалось приспособиться к ее манере игры, и стало немного легче.
Покрытие здесь совершенно не такое, как на »Ролан Гаррос». Ты действуешь в абсолютно ином ключе. Приходится находить совсем другие решения и стараться играть очень аккуратно. Выступление на траве поможет мне улучшить многие компоненты моего тенниса», — приводит слова Касаткиной Gotennis.
Напомним, в четвертом круге турнира Касаткина сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.
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