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Касаткина обыграла Барти на Уимблдоне
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Касаткина обыграла Барти на Уимблдоне 

Советский спорт 7 июля 2018
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, — 7:5, 6:3.
В следующем раунде соревнований Касаткина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).
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