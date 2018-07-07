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Уимблдон. Латвиец Гулбис выбил из турнира немца Зверева
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Уимблдон. Латвиец Гулбис выбил из турнира немца Зверева 

Вести.Ru 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», состоялась очередная сенсация. В мужской части соревнований четвертая ракетка мира русский немец Александр Зверев играл с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом и уступил.
Гулбис сделал заявку на победу уже в первой партии, которую он выиграл на тай-брейке — 7:. Тем не менее «бумажный» фаворит Зверев сумел собраться и последовательно взять две следующие партии — 6:4, 7:5. Казалось, он держит судьбу матча в руках. Но Гулбис также сделал камбэк и победил — 6:3, 6:0.
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