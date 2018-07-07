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Карен Хачанов: «Мы играем ради матчей с лучшими на лучших кортах мира»
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Карен Хачанов: «Мы играем ради матчей с лучшими на лучших кортах мира» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Россиянин Карен Хачанов надеется на продолжение пути на Уимблдоне. В третьем круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1.
— Буду очень рад сыграть в четвертьфинале, но уже в третьем и четвертом круге приходится встречаться с соперниками выше тебя в рейтинге, — цитирует официальный сайт турнира Хачанова. — Просто нужно стараться выиграть. Мне это нравится. Я хочу играть на больших кортах с сильными соперниками. Я просто хочу прогрессировать. Ради этого мы и играем: чтобы встречаться с лучшими на лучших кортах.
Такие матчи дают много опыта, придают уверенности. В целом чувствую себя хорошо.
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