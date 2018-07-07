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Нисикори в пятый раз подряд победил Кирьоса и сыграет с Гулбисом в 1/8 Уимблдона
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Нисикори в пятый раз подряд победил Кирьоса и сыграет с Гулбисом в 1/8 Уимблдона 

Чемпионат.com 29 минут назад
Японец Кей Нисикори (24) стал последним участником 1/8 финала Уимблдона — 2018, обыграв австралийца Ника Кирьоса (15) в трёх партиях — 6:1, 7:6 (7:3), 6:4. По личным встречам Кей повёл со счётом 5-0.
Поединок продолжался 1 час 38 минут. Нисикори выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Кирьоса 13 подач навылет, 4 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.
За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит с латвийцем Эрнестом Гулбисом (Q), который в пяти сетах победил немца Александра Зверева (4).
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