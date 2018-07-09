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Нисикори за 3,5 часа обыграл Гулбиса и ждёт победителя матча Джокович — Хачанов
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Нисикори за 3,5 часа обыграл Гулбиса и ждёт победителя матча Джокович — Хачанов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Японец Кей Нисикори (24) в четвёртом круге Уимблдона переиграл латвийца Эрнеста Гулбиса (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (12:10), 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут. 28-летний уроженец Шимане, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, сделал столько же двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. 29-летний рижанин, который располагается на 138-й позиции в мужской табели о рангах, совершил 18 эйсов при 4 двойных и сделал 1 брейк. Кей активно выиграл 45 розыгрышей при 35 собственных неточностях, а Эрнест совершил 55 виннеров и 31 невынужденную.
В четвертьфинале Нисикори встретится либо с сербом Новаком Джоковичем (12), либо с россиянином Кареном Хачановым.
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