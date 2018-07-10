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Ангелик Кербер: «В последние несколько месяцев Касаткина играет очень хорошо»
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Ангелик Кербер: «В последние несколько месяцев Касаткина играет очень хорошо» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Немка Ангелик Кербер заявила, что матч 1/4 финала Уимблдона против россиянки Дарьи Касаткиной будет непростым и упорным. Встреча теннисисток пройдет сегодня в 15.00 по московскому времени.
— Матч с Касаткиной будет непростым. В последние несколько месяцев она играет очень хорошо, — приводит официальный сайт тура слова Кербер. — В этом году у нас было немало упорных сражений. Я знаю, чего ожидать. Дарья знает, как нужно играть на траве, куда будет направлен мяч. Думаю, я постараюсь сыграть так же, как в последних матчах. Впереди новый день, новая игра. В четвертьфинале все начнется с нуля.
Ранее в четвертом раунде Кербер переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (6:3, 7:6 (7:5).
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