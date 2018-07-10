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Борис Собкин: «Мне понравилось выражение лица Касаткиной»
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Борис Собкин: «Мне понравилось выражение лица Касаткиной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Наставник Михаила Южного, заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал игру Дарьи Касаткиной и Ангелик Кербер в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка уступила немке в двух сетах.
— Мне очень понравилось, как играла Дарья, но Кербер сейчас на ходу, она в хорошем состоянии, и сегодня играла лучше, настолько лучше, что смогла выиграть в двух сетах, — сказал Собкин. — Выделять какую-то одну причину в проигрыше я бы не стал, так как теннисный матч — это многофакторный эксперимент, если можно так сказать.
Но мне нравится, как Даша играет: она играет вариативно, но самое главное, что она играет — она не мучается, это видно даже по выражению лица, вот это, на мой взгляд, очень важно. Именно это залог того, что она будет играть еще лучше. Если говорить о претенденте на чемпионство, то им может быть кто угодно. Я не люблю давать прогнозы, но могу уверенно утверждать, что если из 128 человек осталось всего 4, то любая полуфиналистка может победить. (Петр ГРИГОРЕНКО)
Касаткина не допрыгнула до полуфинала
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