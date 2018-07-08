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Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского теннисного турнира
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Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского теннисного турнира 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение австралийке Эшли Барти в матче 3-го круга Уимблдонского турнира.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут, за которые россиянка сделала один эйс и 7 двойных ошибок.
21-летняя Касаткина впервые в карьере достигает 4-го круга Уимблдона. В 1/8 финала россиянка сыграет с Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.
Турнир «Большого шлема». Уимблдон (Великобритания). Трава. Призовой фонд — 46?570?000 долларов Женщины. 3-й круг
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Эшли Барти (Австралия, 17) — 7:5, 6:3
Российский стадион: последние новости
Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир. Состав российских участников Карен Хачанов вышел в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира
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