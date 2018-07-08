Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского теннисного турнира

Встреча продолжалась 1 час 13 минут, за которые россиянка сделала один эйс и 7 двойных ошибок.

21-летняя Касаткина впервые в карьере достигает 4-го круга Уимблдона. В 1/8 финала россиянка сыграет с Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.

Турнир «Большого шлема». Уимблдон (Великобритания). Трава. Призовой фонд — 46?570?000 долларов Женщины. 3-й круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Эшли Барти (Австралия, 17) — 7:5, 6:3