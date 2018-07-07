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Федерер стал лидером по количеству побед на траве в истории
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Федерер стал лидером по количеству побед на траве в истории 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Швейцарец Роджер Федерер в третьем круге Уимблдона переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Для 36-летнего уроженца Базеля эта победа стала 175-й в матчах на траве за карьеру. Таким образом, Федерер превзошёл по этому показателю американца Джимми Коннорса, выигравшего 174 поединка на траве, и стал абсолютным лидером по количеству побед на данном покрытии за всю историю.
Роджер провёл на траве ровно 200 матчей, в 175 их которых выходил победителем. В общей сложности он сыграл 1413 матчей в одиночных разрядах турниров АТР и «Большого шлема». В его активе 1160 побед при 253 неудачах.
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