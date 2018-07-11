Касаткина получила наслаждение от матча с Кербер в 1/4 финала Уимблдона

«Матч получился тяжёлым, а для болельщиков — интересным. Думаю, мы показали хороший теннис. Мы показали свои лучшие качества. В концовке Кербер была сильнее, но я наслаждалась каждой секундой, проведённой на корте», — цитирует Касаткину официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также осталась довольна выступлением на Уимблдоне, где россиянка впервые в своей карьеры дошла до 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Кербер в матче 1/4 финала Уимблдона.