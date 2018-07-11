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Касаткина получила наслаждение от матча с Кербер в 1/4 финала Уимблдона
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Касаткина получила наслаждение от матча с Кербер в 1/4 финала Уимблдона 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в четвертьфинале Уимблдона немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 5:7, призналась, что довольна своим выступлением, несмотря на поражение.
«Матч получился тяжёлым, а для болельщиков — интересным. Думаю, мы показали хороший теннис. Мы показали свои лучшие качества. В концовке Кербер была сильнее, но я наслаждалась каждой секундой, проведённой на корте», — цитирует Касаткину официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она также осталась довольна выступлением на Уимблдоне, где россиянка впервые в своей карьеры дошла до 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Кербер в матче 1/4 финала Уимблдона.
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