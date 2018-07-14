Кербер — Серена Уильямс: котировки букмекеров на финал Уимблдона

За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» Уильямс 14 июля поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11), которая взяла верх над латвийкой Еленой Остапенко

Согласно котировкам, у немки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 2.75, победа с форой «+3,5» гейма — 1.82.

Если Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.92.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.60.