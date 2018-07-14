Ещё
Кербер — Серена Уильямс: котировки букмекеров на финал Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом

Кербер — Серена Уильямс: котировки букмекеров на финал Уимблдона 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Американка Серена Уильямс (25) в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона уверенно победила немку Юлию Гёргес (13) со счётом 6:2, 6:4.
За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» Уильямс 14 июля поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11), которая взяла верх над латвийкой Еленой Остапенко.
Согласно котировкам, у немки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 2.75, победа с форой «+3,5» гейма — 1.82.
Если Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.92.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.60.
Чемпионат.com: последние новости
Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона Кербер, Остапенко, Серена Уильямс, Азаренко – в событиях дня на Уимблдоне Польская теннисистка Святек стала победительницей юниорского Уимблдона
Комментарии  Ещё 102 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен бронзовый призер ЧМ-201879
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ33
Врач оставил парализованную чемпионку без 37 миллионов10
ФИФА вынес вердикт англичанам14
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение