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Согласно котировкам, Джокович разгромит Нисикори в четвертьфинале Уимблдона
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Согласно котировкам, Джокович разгромит Нисикори в четвертьфинале Уимблдона 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Карен Хачанов в четвёртом круге Уимблдона уступил сербу Новаку Джоковичу (12) со счётом 4:6, 2:6, 2:6. В четвертьфинале соперником Джоковича 11 июля станет японец Кей Нисикори (24).
Согласно котировкам, у японца меньше шансов на победу в этом матче. Победа Нисикори оценивается коэффициентом 5.25, победа с форой «+5,5» гейма — 2.05. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.16. На то, что он отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.70. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пятый сет, принимаются за 5.25.
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