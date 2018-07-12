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Текстовая онлайн-трансляция матча Гёргес — С. Уильямс на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Гёргес — С. Уильямс на Уимблдоне 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
12 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют немка Юлия Гёргес (13) и американка Серена Уильямс (25). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 2-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на Уимблдоне.
Победительница этого поединка в финале Уимблдона сыграет либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12), либо с немкой Анжеликой Кербер (11).
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