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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер

Аналитики: Гёргес не помешает Серене Уильямс выйти в финал Уимблдона

М. Брайан и Сок за 3,5 часа вышли в финал парного разряда Уимблдона