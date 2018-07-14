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Знаменитая Теннисистка Серена Уильямс из США проиграла немке Анжелике Кербер
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Знаменитая Теннисистка Серена Уильямс из США проиграла немке Анжелике Кербер 

Пятый канал 22 минуты назад
Фото: Пятый канал
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в ходе финального матча третьего в сезоне турнира Большого шлема одолела в двух сетах американку Серену Уильямс (6:3,6:3). Сама игра продолжалась один час и пять минут.
Примечательно также, что для Кербер Уимблдон стал третьим выигранным турниром Большого шлема.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что вечером 15 июля весь мир узнает нового чемпиона мира по футболу. На этот титул претендуют сборные Хорватии и Франции, которые встретятся на столичном стадионе «Лужники». Кто из них, скорее всего, уедет домой с кубком мира, Пятому каналу рассказал футбольный эксперт Алексей Стрепетов.
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