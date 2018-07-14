Знаменитая Теннисистка Серена Уильямс из США проиграла немке Анжелике Кербер

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в ходе финального матча третьего в сезоне турнира Большого шлема одолела в двух сетах американку Серену Уильямс (6:3,6:3). Сама игра продолжалась один час и пять минут.

Примечательно также, что для Кербер Уимблдон стал третьим выигранным турниром Большого шлема.