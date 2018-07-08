У Франции наибольшие среди полуфиналистов ЧМ-2018 шансы выиграть турнир, считают букмекеры

На победу Англии можно поставить за 3,50, а Бельгии — за 3,80.

Наименьшие шансы выиграть турнир, по мнению букмекеров, у команды Хорватии (5,50).

Напомним, в полуфиналах 10 июля встретятся Франция и Бельгия, а днем позже — Англия и Хорватия.