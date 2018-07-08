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У Франции наибольшие среди полуфиналистов ЧМ-2018 шансы выиграть турнир, считают букмекеры
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У Франции наибольшие среди полуфиналистов ЧМ-2018 шансы выиграть турнир, считают букмекеры 

Советский спорт 5 часов назад
На победу Англии можно поставить за 3,50, а Бельгии — за 3,80.
Наименьшие шансы выиграть турнир, по мнению букмекеров, у команды Хорватии (5,50).
Напомним, в полуфиналах 10 июля встретятся Франция и Бельгия, а днем позже — Англия и Хорватия.
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