Ещё
Кубок Хопмана может прекратить своё существование после 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок Хопмана может прекратить своё существование после 2020 года 

Чемпионат.com 4 часа назад
Кубок Хопмана, традиционно открывающий теннисный сезон в Австралии в конце декабря — начале января, в 2020 году может исчезнуть из календаря.
По сообщениям Perth Now, турнир может лишиться финансирования штата Западная Австралия, в котором проводится, в связи с возрождением ATP World Team Cup. Это соревнование будет проходить под эгидой ATP и теннисной федерации Австралии, а призовой фонд должен составить $ 20 миллионов. При этом, в отличие от Кубка Хопмана, на World Team Cup будут начисляться рейтинговые очки — как и в предыдущей версии этого соревнования, которая проводилась в Дюссельдорфе (Германия) перед стартом «Ролан Гаррос».
Федерация тенниса Австралии, однако, заявила, что соглашение по поводу проведения Кубка Хопмана в Перте действует до 2022 года, и обязательства будут выполнены.
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Медведев на Уимблдоне Карловский завоевал титул на турнире ITF в США Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA61
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ40
Федун назвал главное разочарование в сборной49
Украина вступилась за хорватского футболиста442
Уткин посочувствовал Виде17
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение