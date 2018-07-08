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Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме
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Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме 

Чемпионат.com 4 часа назад
17-летняя россиянка Анастасия Потапова, занимающая 219-ю строчку рейтинг-листа, потерпела разгромное поражение от 127-й ракетки мира, 18-летней украинки Даяны Ястремской, в финале турнира ITF в Риме (Италия, проходящего на грунте — 1:6, 0:6). Теннисистки провели на корте всего 39 минут. Ястремская один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а на счету Потаповой только одна двойная — эйсов у неё не было. Ранее Потапова и Ястремская никогда друг с другом не играли.
Напомним, что Потапова в этом сезоне дебютировала за сборную России в Кубке Федерации, проиграв словачке Виктории Кужмовой в трёх партиях.
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