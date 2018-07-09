Племянник экс-третьей ракетки мира Давыденко выиграл турнир ITF в Германии

Филипп Давыденко , сын Эдуарда и племянник Николая Давыденко , завоевал титул на турнире ITF в Германии. В финале россиянин победил немца Луиса Вессельса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 50 минут.

ITF — международная федерация тенниса — управляющая структура мирового тенниса. Объединяет 205 национальных организаций. Уполномочена вырабатывать и изменять правила игры, представляет теннис в МОК, проводит ряд соревнований, а также занимается развитием и популяризацией тенниса в мире.