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Племянник экс-третьей ракетки мира Давыденко выиграл турнир ITF в Германии
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Племянник экс-третьей ракетки мира Давыденко выиграл турнир ITF в Германии 

SPORT24.ru 2 часа назад
Филипп Давыденко, сын Эдуарда и племянник Николая Давыденко, завоевал титул на турнире ITF в Германии. В финале россиянин победил немца Луиса Вессельса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 50 минут.
ITF — международная федерация тенниса — управляющая структура мирового тенниса. Объединяет 205 национальных организаций. Уполномочена вырабатывать и изменять правила игры, представляет теннис в МОК, проводит ряд соревнований, а также занимается развитием и популяризацией тенниса в мире.
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