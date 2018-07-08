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Хачанов поделился ожиданиями от матча с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона
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Хачанов поделился ожиданиями от матча с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона 

RT на русском 13 часов назад
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с сербом Новаком Джоковичем в рамах 1/8 финала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Лондоне.
«Конечно, мне бы очень хотелось пройти в четвертьфинал, но в следующем поединке мне будет противостоять очень сильный соперник. Безусловно, я сделаю всё, чтобы добиться победы», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».
Он отметил, что ему нравится соревноваться с лучшими игроками тура.
«Именно ради этого мы и работаем на тренировках. Такие встречи приносят колоссальный опыт и добавляют уверенности», — добавил россиянин.
Матч Хачанов — Джокович состоится 9 июля.
Ранее сообщалось, что Виталина Дьяченко уступила Елене Остапенко и завершила выступление на Уимблдоне.
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