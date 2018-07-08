Хачанов поделился ожиданиями от матча с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с сербом Новаком Джоковичем в рамах 1/8 финала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Лондоне.

«Конечно, мне бы очень хотелось пройти в четвертьфинал, но в следующем поединке мне будет противостоять очень сильный соперник. Безусловно, я сделаю всё, чтобы добиться победы», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Он отметил, что ему нравится соревноваться с лучшими игроками тура.

«Именно ради этого мы и работаем на тренировках. Такие встречи приносят колоссальный опыт и добавляют уверенности», — добавил россиянин.

Матч Хачанов — Джокович состоится 9 июля.