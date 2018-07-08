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Карловский завоевал титул на турнире ITF в США
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Карловский завоевал титул на турнире ITF в США 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Евгений Карловский подтвердил первый номер посева на турнире ITF в Учито (США), победив австралийца Александара Вукича (3) в двух партиях — 6:4, 6:4. Соревнования проводятся на харде. Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Карловский 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Вукича 6 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Евгений на данный момент занимает 355-ю строчку рейтинг-листа, а Вукич — 445-ю.
Напомним, что ранее Филипп Давыденко завоевал титул на турнире ITF в Германии.
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