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Хачанов поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона
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Хачанов поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Уимблдона против серба Новака Джоковича.
"Конечно, мне бы очень хотелось пройти в четвертьфинал, но в следующем поединке мне будет противостоять очень сильный соперник. Безусловно, я сделаю все, чтобы добиться победы", — цитирует Хачанова "Советский спорт".
Россиянин отметил, что ему правится противостоять лучшим теннисистам.
"Именно ради этого мы и работаем на тренировках. Такие встречи приносят колоссальный опыт и добавляют уверенности", — отметил Хачанов.
Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тьяфу в третьем круге Уимблдона.
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