Хачанов поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона 

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Уимблдона против серба Новака Джоковича.
"Конечно, мне бы очень хотелось пройти в четвертьфинал, но в следующем поединке мне будет противостоять очень сильный соперник. Безусловно, я сделаю все, чтобы добиться победы", — цитирует Хачанова "Советский спорт".
Россиянин отметил, что ему правится противостоять лучшим теннисистам.
"Именно ради этого мы и работаем на тренировках. Такие встречи приносят колоссальный опыт и добавляют уверенности", — отметил Хачанов.
Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тьяфу в третьем круге Уимблдона.