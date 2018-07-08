Хачанов поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона

"Конечно, мне бы очень хотелось пройти в четвертьфинал, но в следующем поединке мне будет противостоять очень сильный соперник. Безусловно, я сделаю все, чтобы добиться победы", — цитирует Хачанова "Советский спорт"

Россиянин отметил, что ему правится противостоять лучшим теннисистам.

"Именно ради этого мы и работаем на тренировках. Такие встречи приносят колоссальный опыт и добавляют уверенности", — отметил Хачанов.

Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тьяфу в третьем круге Уимблдона.