Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина прошла в плей-офф Уимблдона

Спортсменка впервые участвует в этой стадии чемпионата

Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина продолжит борьбу за трофей Уимблдонского турнира. Об этом сообщили организаторы соревнований в Лондоне.

По словам организаторов турнира, из 16 оставшихся спортсменок 9 впервые проходят в эту стадию чемпионата. Среди дебютанток и Дарья Касаткина.

Следующей соперницей теннисистки станет представительница Бельгии Алисон ван Эйтванк. Девушки встретятся в понедельник, 9 июля.