Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина прошла в плей-офф Уимблдона 

Спортсменка впервые участвует в этой стадии чемпионата
Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина продолжит борьбу за трофей Уимблдонского турнира. Об этом сообщили организаторы соревнований в Лондоне.
— Чтобы пройти в плей-офф, Дарья провела три игры: против австралийки Эшли Барти, представительницы Казахстана Юлии Путинцевой и хорватки Яны Фетт. Все три поединка девушка выиграла, — пояснили представители Женской теннисной организации. — При этом она может возглавить топ-10 дебютанток турнира.
По словам организаторов турнира, из 16 оставшихся спортсменок 9 впервые проходят в эту стадию чемпионата. Среди дебютанток и Дарья Касаткина.
Следующей соперницей теннисистки станет представительница Бельгии Алисон ван Эйтванк. Девушки встретятся в понедельник, 9 июля.