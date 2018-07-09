Ещё
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина прошла в плей-офф Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина прошла в плей-офф Уимблдона 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Спортсменка впервые участвует в этой стадии чемпионата
Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина продолжит борьбу за трофей Уимблдонского турнира. Об этом сообщили организаторы соревнований в Лондоне.
— Чтобы пройти в плей-офф, Дарья провела три игры: против австралийки Эшли Барти, представительницы Казахстана Юлии Путинцевой и хорватки Яны Фетт. Все три поединка девушка выиграла, — пояснили представители Женской теннисной организации. — При этом она может возглавить топ-10 дебютанток турнира.
По словам организаторов турнира, из 16 оставшихся спортсменок 9 впервые проходят в эту стадию чемпионата. Среди дебютанток и Дарья Касаткина.
Следующей соперницей теннисистки станет представительница Бельгии Алисон ван Эйтванк. Девушки встретятся в понедельник, 9 июля.
63.ru: последние новости
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на Уимблдоне «С добрым утром!»: сборную Швеции эвакуировали из гостиницы Lotte Самарский оракул ЧМ-2018 предсказала итог матча ЧМ между Швецией и Англией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине296
После матча с Россией хорваты обратились в больницу63
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России44
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала904
«Футбольному чуду» России пришел конец110
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение