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Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет
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Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Карен Хачанов признался, что вспоминал о самом длинном матче в истории тенниса между Джоном Иснером и Николя Маю, когда выходил на поединок второго круга Уимблдона с киприотом Маркосом Багдатисом на 18-й корт.
«Вспоминал матч Иснера и Маю, помнил, как смотрел его и надеялся, что у меня такого не будет. Но поединок в любом случае получился тяжёлым. Я вёл 2:0 по сетам, но в третьем сете Маркос очень хорошо сыграл в одном моменте, когда сделал брейк. Потом удержал свою подачу и взял третью партию. А в четвёртом сете начались качели, этим турниры «Большого шлема» и отличаются, что тут сильно нервничаешь. Рад, что смог удержать победу, и теперь буду готовиться к следующему кругу», — сказал Хачанов в эфире Eurosport.
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