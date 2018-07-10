Касаткина — Кербер: котировки на четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина (14) в четвёртом круге Уимблдона одержала волевую победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. За выход в первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема» Касаткина 10 июля поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11).

Согласно котировкам, у Кербер больше шансов на победу в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 2.75, победа с форой «+3,5» гейма — 1.90. Если Кербер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.