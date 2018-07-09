Касаткина, Уильямс, Федерер, Надаль, Джокович — в событиях дня на Уимблдоне

Если на US Open раньше была «суперсуббота» — день двух мужских полуфиналов и женского финала — то на Уимблдоне начало второй недели вполне можно называть «суперпонедельником». После традиционного выходного в первое воскресенье на турнире проходят все 16 матчей 1/8 финала в одиночном разряде у мужчин и женщин, а уже со следующего дня начинается разделение на женские и мужские дни. Российских спортсменов в понедельник в одиночке играло четверо, и в четвертьфинал смогла пройти только одна.

Второй четвертьфинал Касаткиной за месяц

Лучший сезон Дарьи Касаткиной продолжается. Если прошлый и позапрошлый годы россиянка завершала в третьем десятке, то сейчас она уверенно стоит в топ-15 и является первой ракеткой России. При этом в чемпионской гонке после « Ролан Гаррос » Дарья занимает девятую позицию, а в лайв-рейтинге поднялась уже на седьмое место. Таким образом, она всерьёз претендует на то, чтобы выступить на Итоговом чемпионате WTAв Сингапуре.

Первый серьёзный прорыв Касаткина совершила в Индиан-Уэллсе, где дошла до финала, но и на последующих турнирах «Большого шлема» она выступает здорово. Сначала она впервые в карьере добралась до четвертьфинала «Шлема» в Париже, а через пять недель как минимум повторила этот результат на Уимблдоне. В четвёртом круге Дарья проиграла первую партию на тай-брейке Элисон Ван Эйтванк, упустив сетбол, но затем прибавила и переломила ход матча (6:7 (6:8), 6:3, 6:2). Дальше Касаткину ждёт самая высоко сеяная из оставшихся в сетке теннисисток и, пожалуй, самая опасная наряду с Сереной Уильямс — Анжелика Кербер. Кстати, немка в чемпионской гонке сейчас на четвёртой позиции.

Американское завершение сказки Родиной

Евгения Родина в 29 лет впервые в карьере дошла до четвёртого круга на турнире «Большого шлема». До того она и в третьем раунде была только один раз — тоже на Уимблдоне, но десять лет назад. Для теннисистки, стартовавшей с квалификации, это отличный результат, особенно с учётом победы над сильной Мэдисон Кис по пути ко второй неделе.

В 1/8 финала Родина играла с ещё одной американкой, самой титулованной теннисисткой современности — Сереной Уильямс. Евгения, как и Серена, является играющей мамой, но в остальном, конечно, сравнивать их нельзя. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (и это только в одиночном разряде) одержала уверенную победу со счётом 6:2, 6:2. Впрочем, Евгения всё же завязала борьбу и один раз взяла подачу соперницы.

Макарова остановилась в шаге от лучшего результата…

Ещё одна россиянка, Екатерина Макарова , не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив итальянке Камиле Джорджи — 3:6, 4:6. После тяжёлой, нервной победы над Каролиной Возняцки во втором круге Макарова сумела обыграть и Люси Шафаржову , а вот матч с соперницей, впервые прошедшей так далеко на Уимблдоне, ей не удался. В результате Джорджи добилась своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема» вообще, причём во всех разрядах, а четырёхкратной победительнице этих соревнований в женском парном и смешанном разрядах не удалось повторить свой рекорд Уимблдона в одиночных соревнованиях — четвертьфинал образца 2014 года.

Но победила в миксте

При этом на Уимблдоне Макарова остаётся. В смешанном парном разряде вместе с Бруно Суаресом они победили ЧжанШуай и Джона Пирса (7:6 (7:4), 6:3). Для вторых сеяных это был стартовый матч в миксте. Их следующими оппонентами станут СлоанСтивенс и Джек Сок . Кстати, именно вместе с Суаресом Макарова завоевала свой единственный титул на «Шлемах» в миксте — на USOpen— 2012.

Бабош — новая первая ракетка мира в парном разряде

Важное событие произошло и в женском парном теннисе. Экс первые ракетки мира, БетаниМаттек-Сэндс и Люси Шафаржова, добились волевой победы над АндреаСестиниГлавачковой и БарборойСтрыцовой — 2:6, 7:6 (9:76), 6:4. На тай-брейке у Андреа и Барборы, которые перед этим отыгрались с 1:5 по геймам, было два матчбола. Безусловно, это важная победа для Бетани и Люси, набирающих форму после проблем со здоровьем (напомним, Маттек-Сэндс получила серьёзную травму колена ровно год назад, на Уимблдоне — 2017), но ещё важнее она была для ТимиБабош. Главачкова была последней, кто мог оказаться впереди Бабош в рейтинге после Уимблдона, и теперь Тимя может праздновать — в следующий понедельник, 16 июля, она впервые в карьере станет первой ракеткой мира в парном разряде. Сейчас лидерами являются Елена Веснина и Екатерина Макарова, но Веснина не смогла сыграть в Лондоне из-за травмы, а Макарова в паре с Верой Звонарёвой потерпела поражение во втором круге.

Полезная подсказка тренера и вторая «баранка» Остапенко

Елена Остапенко, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв белоруску Александру Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:0. В первой партии Остапенко была на грани поражения — 2:5 с двумя брейками. В этот момент она получила предупреждение за советы от тренера. Подсказки, тем не менее, пошли на пользу — Елена выиграла 11 из 12 следующих геймов, считая тай-брейк, и не дала сопернице заработать ни одного сетбола. Кроме того, она стала единственной четвертьфиналисткой, выигрывавшей по ходу этого турнира партии под ноль у разных соперниц — до Саснович «баранку» получила Виталия Дьяченко , уступившая Остапенко в третьем раунде.

Федерер близок к улучшению собственного рекорда

Роджер Федерер уверенно выиграл свой матч 4-го раунда Уимблдона у Адриана Маннарино , победив со счётом 6:0, 7:5, 6:4. Швейцарец пока не проиграл ни одной своей подачи на этом турнире и не уступил ни одной партии. Учитывая, что в прошлом году Роджер впервые в карьере стал чемпионом Уимблдона, выиграв все матчи в трёх сетах, его серия достигла внушительной величины — 32 партии подряд. Если Федерер выиграет в трёх партиях и в четвертьфинале, то превзойдёт свой же рекорд, установленный в 2005 — 2006 годах — 34 сета на Уимблдоне кряду. Помешать Роджеру постарается Кевин Андерсон , который взял три тай-брейка у ГаэляМонфиса.

Первый четвертьфинал Надаля за 7 лет Всего через год после первой победы на «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль впервые вышел в финал Уимблдона. Тогда он легко уступил Федереру, через год навязал ему серьёзную борьбу, а ещё через год сыграл с ним один из лучших финалов за всю историю этого турнира, добившись победы со счётом 9:7 в решающей партии. Через два года испанец завоевал здесь свой второй титул, и тогда было сложно подумать, что вскоре роман с Уимблдоном у него складываться перестанет. Однако после 2011-го, когда в финале Надаль проиграл Джоковичу, испанец ни разу не проходил здесь дальше четвёртого круга! На этот раз Рафаэль преодолел этот барьер, победив чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:3, 6:4. При этом он получит определённое преимущество относительно соперника по четвертьфиналу — поединок Хуан-Мартина дельПотро и Жиля Симона из-за темноты был отложен на вторник при 2-1 по сетам в пользу аргентинца. Все остальные матчи в одиночном разряде доиграть успели.

Хачанов не устоял под натиском Джоковича

Карен Хачанов, последний россиянин в мужской одиночной сетке Уимблдона, не сумел преодолеть барьер четвёртого круга — он не справился с НовакомДжоковичем. Серб, похоже, наконец-то находит свою игру. Он и две недели назад в Лондоне играл хорошо, но в финале с матчбола уступил Марину Чиличу , и на Уимблдоне показывает классный теннис. Поединок с Хачановым и вовсе стал для него едва ли не лучшим после возвращения в тур. Новакздорово держал мяч, оборонялся, атаковал и контратаковал — словом, в основном делал всё так, как до травмы. Серб взял верх со счётом 6:4, 6:2, 6:2 и защитил прошлогодние очки. Все остальные баллы до конца года пойдут ему в плюс — год назад он снялся по ходу четвертьфинала Уимблдона с ТомашемБердыхом и пропустил всю оставшуюся часть сезона.

Национальный рекорд Нисикори