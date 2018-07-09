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Раонич вышел в четвертый круг Уимблдона
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Раонич вышел в четвертый круг Уимблдона 

SPORT24.ru 2 часа назад
Милош Раонич испытал проблемы в матче турнира «Большого шлема». В третьем круге Уимблдона канадец встречался с Деннисом Новаком из Австрии и сумел добиться победы в четырех сетах.
Первый сет 27-летний Раонич выиграл на тай-брейке 7:6 (7:5), но уступил во втором 4:6. Трудным получился и третий сет, который остался за канадцем 7:5. В четвертом сете 32-я ракетка мира выиграл 6:2. Матч длился 2 часа 32 минуты.
За путевку в четвертьфинал Раонич поспорит с Маккензи Макдональдом из США. Матч состоится 9 июля.
Уимблдон-2018. Великобритания, Лондон. 3-й круг (м)
Деннис Новак — Милош Раонич 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 2:6.
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