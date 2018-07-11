Дель Потро — Надаль: котировки на четвертьфинал Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четвёртом круге Уимблдона оказался сильнее чеха Иржи Веселы . Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Надаль 11 июля поспорит с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5).

Согласно котировкам, у дель Потро немного шансов в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.36, победа с форой «-4,5» гейма — 1.92. Если дель Потро сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.10. На то, что он сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.76. Вероятность того, что для определения победителя потребуется пятый сет, оценена в 3.60.