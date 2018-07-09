Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 

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Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ

Славившего Украину хорвата «казнили» на родине

В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака

После матча с Россией хорваты обратились в больницу

Китай хочет переманить Дзюбу