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Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира
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Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/4 финала турнира «Уимблдон».
В четвертом круге соревнования он переиграл Иржи Веселы.
Надаль в 2008 и 2010 годах выигрывал «Уимблдон», передает «Интерфакс».
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