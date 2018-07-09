Серена Уильямс — Евгения Родина. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport , эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Евгения Родина в четвертом круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в понедельник, 9 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка легко выиграет.

До сих пор трудно понять, как Евгения Родина обыграла Мэдисон Киз. Да, я говорила, что Родиной трава подходит. Она мало ошибается, играет очень близко к линиям. Огромный успех для Родиной выход в четвертый круг Уимблдона. Наверное, одно из лучших достижений в карьере. Но дальше пройти будет нереально сложно. Все мы понимаем это, Женя сама тоже.