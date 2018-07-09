Касаткина за два часа победила ван Эйтванк и вышла в ¼ финала Уимблдона 

14-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу над Элисон ван Эйтванк из Бельгии в 1/8 финала Уимблдона.
21-летняя российская теннисистка за 2 часа 6 минут выиграла у 47-го номера мирового рейтинга в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.
Таким образом, Касаткина повторила свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». В июне она также дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» в Париже.
Следующей соперницей Касаткиной станет десятая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2