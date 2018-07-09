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Впервые в Открытой эре в 1/4 финала ТБШ не вышел ни один игрок из топ-10 посева
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Впервые в Открытой эре в 1/4 финала ТБШ не вышел ни один игрок из топ-10 посева 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
9 июля Уимблдон покинула последняя теннисистка, входившая в топ-10 посева. Чешка Каролина Плишкова, получившая седьмой номер посева, в четвёртом круге потерпела поражение от представительницы Нидерландов Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 6:7 (1:7).
Впервые в Открытой эре никто из топ-10 посева не сумел выйти в четвертьфинал соревнований «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Gracenote.
Самый высокий номер посева на данный момент у немки Анжелики Кербер — 11-й. Её соперницей по матчу четвёртого круга является швейцарка Белинда Бенчич.
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