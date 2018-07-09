Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал «Уимблдона» 

Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в четвертьфинал турнира серии Большого шлема «Уимблдон».
В 1/8 финала 21-летняя уроженка Тольятти взяла верх над представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк. Результат поединка — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Соперницей Касаткиной в четвертьфинальном матче, который состоится днем 10 июля, будет 10-я ракетка мира немка Ангелик Кербер.
В июне россиянка сумела пробиться в четвертьфинал турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», где проиграла американке Слоун Стивенс.