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Видео. Победы С. Уильямс, Гёргес и Бертенс — в обзоре 4-го круга Уимблдона
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Видео. Победы С. Уильямс, Гёргес и Бертенс — в обзоре 4-го круга Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Россиянка Евгения Родина (Q) в четвёртом круге Уимблдона уступила американке Серене Уильямс (25) со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 28-летняя москвичка, занимающая 120-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 4 двойные и 10 невынужденных ошибок, сделала 5 виннеров и реализовала 1 брейк-пойнт из 2, проиграв 5 геймов на своей подаче. Серена записала себе в актив 10 эйсов и 30 виннеров при 3 двойных и 11 невынужденных.
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на Уимблдоне под 13-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Юлия 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минуты. Каролина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
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