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Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона
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Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым четвертьфиналистом мужской сетки травяного турнира Уимблдона. В четвертом круге турнира серии «Большого шлема» вторая ракетка мира оказался сильнее француза Адриана Маннарино.
Федерер одержал победу на 22 сеяным соперником в трех сетах — 6:0, 7:5, 6:4 и первым обеспечил себе место в четвертьфинале Уимблдона. Соперники провели на корте 1 час и 47 минут.
Следующим соперником Федерера станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Кевин Андерсон (ЮАР).
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