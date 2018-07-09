Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым четвертьфиналистом мужской сетки травяного турнира Уимблдона. В четвертом круге турнира серии «Большого шлема» вторая ракетка мира оказался сильнее француза Адриана Маннарино

Федерер одержал победу на 22 сеяным соперником в трех сетах — 6:0, 7:5, 6:4 и первым обеспечил себе место в четвертьфинале Уимблдона. Соперники провели на корте 1 час и 47 минут.