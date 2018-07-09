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Российская теннисистка Касаткина вышла четвертьфинал Уимблдона
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Российская теннисистка Касаткина вышла четвертьфинал Уимблдона 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк в матче четвертого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14-м номером. В четвертьфинальном матче Касаткина сыграет с немкой Ангелик Кербер (11).
21-летняя Касаткина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.
Уимблдон завершится 15 июля.
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