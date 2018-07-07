Первая ракетка мира Симона Халеп покидает Уимблдон

Теннисный Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», продолжает нести потери среди «сеяных» игроков. В субботу, 7 июля, свои матчи третьего круга проиграли сразу две теннисистки из Топ-15 турнира. Зачехлила ракетку первый номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп.

Румынка встречалась в представительницей Тайваня Су-Вэй Се и поначалу имела преимущество, которое выразилось счетом 6:3 в первой партии. А затем то ли Халеп заранее решила, что дело сделано, то ли Се поняла, что ей терять нечего, но в двух следующих сетах фаворит проиграла — 4:6, 5:7.