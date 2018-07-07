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Первая ракетка мира Симона Халеп покидает Уимблдон
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Первая ракетка мира Симона Халеп покидает Уимблдон 

Вести.Ru 7 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Теннисный Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», продолжает нести потери среди «сеяных» игроков. В субботу, 7 июля, свои матчи третьего круга проиграли сразу две теннисистки из Топ-15 турнира. Зачехлила ракетку первый номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп.
Румынка встречалась в представительницей Тайваня Су-Вэй Се и поначалу имела преимущество, которое выразилось счетом 6:3 в первой партии. А затем то ли Халеп заранее решила, что дело сделано, то ли Се поняла, что ей терять нечего, но в двух следующих сетах фаворит проиграла — 4:6, 5:7.
Вместе с Халеп покидает состязания в пригороде Лондона и бельгийка Элиза Мертенс, «посеянная» под номером №15. Она проиграла словачке Доминике Цибулковой — 2:6, 2:6. А вот экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая в Уимблдоне «посеяна» под номером №25, выиграла свой матч у француженки Кристины Младенович — 7:5, 7:6.
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