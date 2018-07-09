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Матч Дель Потро — Симон на Уимблдоне остановлен и будет доигран завтра
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Матч Дель Потро — Симон на Уимблдоне остановлен и будет доигран завтра 

SPORT24.ru 55 минут назад
Матч 4-го круга Уимблдона между Хуаном Мартином дель Потро (Аргентина) и Жиль Симоном (Франция) не был доигран. Встреча остановлена при счете 7:6 (1), 7:6 (5), 5:7 в пользу аргентинца по истечении 3 часов и 17 минут.
Как сообщается на официальной странице турнира «Большого шлема» в «твиттере», матч будет доигран во вторник, 10 июля. Ориентировочное начало встречи станет известно позднее.
Ранее Хуан Мартин дель Потро и Жиль Симон встречались 6 раз. Четырежды побеждал представитель аргентины и два раза француз.
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