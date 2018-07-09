Матч Дель Потро — Симон на Уимблдоне остановлен и будет доигран завтра

Матч 4-го круга Уимблдона между Хуаном Мартином дель Потро (Аргентина) и Жиль Симоном (Франция) не был доигран. Встреча остановлена при счете 7:6 (1), 7:6 (5), 5:7 в пользу аргентинца по истечении 3 часов и 17 минут.

Как сообщается на официальной странице турнира «Большого шлема» в «твиттере», матч будет доигран во вторник, 10 июля. Ориентировочное начало встречи станет известно позднее.

Ранее Хуан Мартин дель Потро и Жиль Симон встречались 6 раз. Четырежды побеждал представитель аргентины и два раза француз.