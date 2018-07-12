Ещё
Кербер обыграла Остапенко и вышла в финал Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кербер обыграла Остапенко и вышла в финал Уимблдона 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер.
На счету победительницы три подачи навылет, десять активно выигранных очков и семь невынужденных ошибок.
Остапенко совершила три эйса, выиграла 30 очков и допустила 35 неточностей.
Уимблдон — 2018. 1/2 финала Елена Остапенко (Латвия) — Анжелика Кербер (Германия) — 3:6, 3:6  Ранее сообщалось, что теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Марреро подозреваются в договорном матче на Уимблдоне.
Газета.Ru: последние новости
Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона Макарова и Суарес снялись с четвертьфинала Уимблдона в миксте Хачанов поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ95
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ338
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение