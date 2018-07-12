Кербер обыграла Остапенко и вышла в финал Уимблдона

Встреча, которая длилась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер.

На счету победительницы три подачи навылет, десять активно выигранных очков и семь невынужденных ошибок.

Остапенко совершила три эйса, выиграла 30 очков и допустила 35 неточностей.