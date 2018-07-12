Кербер обыграла Остапенко и вышла в финал Уимблдона 

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер.
На счету победительницы три подачи навылет, десять активно выигранных очков и семь невынужденных ошибок.
Остапенко совершила три эйса, выиграла 30 очков и допустила 35 неточностей.
Уимблдон — 2018. 1/2 финала Елена Остапенко (Латвия) — Анжелика Кербер (Германия) — 3:6, 3:6 Ранее сообщалось, что теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Марреро подозреваются в договорном матче на Уимблдоне.