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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 11 июля
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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 11 июля 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Надаль и дель Потро сразятся в 16-й раз. В четвертьфиналах Уимблдона сыграют также Федерер, Джокович, Раонич и другие.
В среду, 11 июля, на Уимблдоне в женском одиночном разряде будет выходной, зато в этот день будут проведены все мужские четвертьфиналы. Отметим, что до этой стадии соревнований добрались только сеяные теннисисты. Обращает на себя внимание сражение двух чемпионов турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаль (2) и Хуана-Мартина дель Потро (5). Теннисисты играли уже 15 раз и счёт 10-5 в пользу испанца.
В том числе Рафаэль побеждал соперника в полуфиналах двух недавних «шлемов» — US Open-2017 и «Ролан Гаррос»-2018, а вот предыдущая встреча на той же стадии — на Олимпиаде-2016 в Рио — завершилась чувствительным поражением Надаля, оставшегося в итоге без медали. Также в среду сразятся Джокович (12) — Нисикори (24), Федерер (1) — Андерсон (8) и Раонич (13) — Иснер (9). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 9-й  11 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)
Мужчины. 1/4 финала. Сетка
Женщины. Сетка
Centre Court
Новак Джокович (Сербия, 12) — Кей Нисикори (Япония, 24) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 13-2 («Ролан Гаррос»-2010, Майами (отказ), Париж, ATP World Tour Finals-2014, Рим, ATP World Tour Finals-2015, Australian Open, Майами, Мадрид, Рим, Торонто, ATP World Tour Finals-2016, Мадрид-2017 (отказ), Мадрид, Рим-2018 — Базель-2011, US Open-2014).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) — 1/4 финала (2012, 2015, 2016); «Ролан Гаррос»: титул (2016) — 1/4 финала (2015, 2017); Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015) — 4-й круг (2014, 2016); US Open: титул (2011, 2015) — финал (2014).
Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Сандгрен (6:3, 6:1, 6:2) — К. Харрисон, Q (6:2, 4:6, 7:6, 6:2); 2-й круг: Себальос (6:1, 6:2, 6:3) — Томич, LL (2:6, 6:3, 7:6, 7:5); 3-й круг: Эдмунд, 21 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) — Кирьос, 15 (6:1, 7:6, 6:4); 4-й круг: Хачанов (6:4, 6:2, 6:2) — Гулбис, Q (4:6, 7:6, 7:6, 6:1).
Рейтинг: 21-28. Прогноз букмекеров: 1.16 — 5.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 5-10 (Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016 — Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид-отказ, Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013, US Open-2017, «Ролан Гаррос»-2018).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 1/4 финала (2009, 2012) — титул (2009); «Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2009, 2018) — титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018); Уимблдон: 1/2 финала (2013) — титул (2008, 2010); US Open: титул (2009) — титул (2010, 2013, 2017).
Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Гоёвчик (6:3, 6:4, 6:3) — Села (6:3, 6:3, 6:2); 2-й круг: Ф. Лопес (6:4, 6:1, 6:2) — Кукушкин (6:4, 6:3, 6:4); 3-й круг: Пэр (6:4, 7:6, 6:3) — де Минор (6:1, 6:2, 6:4); 4-й круг: Симон (7:6, 7:6, 5:7, 7:6) — Веселы (6:3, 6:3, 6:4).
Рейтинг: 4-1. Прогноз букмекеров: 3.15 — 1.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 1  Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 4-0 (Париж-2013, Индиан-Уэллс-2014, Рим, Цинциннати-2015).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) — 4-й круг (2013-2015); «Ролан Гаррос»: титул (2009) — 4-й круг (2013, 2014, 2017, 2018); Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017) — 4-й круг (2014, 2015, 2017); US Open: титул (2004-2008) — финал (2017).
Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Лайович (6:1, 6:3, 6:4) — Гомбош, Q (6:3, 6:4, 6:4); 2-й круг: Лацко (6:4, 6:4, 6:1) — Сеппи (6:3, 6:7, 6:3, 6:4); 3-й круг: Штруфф (6:3, 7:5, 6:2) — Кольшрайбер, 25 (6:3, 7:5, 7:5); 4-й круг: Маннарино, 22 (6:0, 7:5, 6:4) — Монфис (7:6, 7:6, 5:7, 7:6).
Рейтинг: 2-8. Прогноз букмекеров: 1.07 — 8.25. Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Милош Раонич (Канада, 13) — Джон Иснер (США, 9) Court 1. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 1-3 (Цинциннати-2016 — Торонто-2012, Цинциннати-2013, Майами-2015).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 1/2 финала (2016) — 4-й круг (2010, 2016); «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2014) — 4-й круг (2014, 2016, 2018); Уимблдон: финал (2016) — 3-й круг (2014-2016); US Open: 4-й круг (2012-2014) — 1/4 финала (2011).
Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Броэди, WC (7:5, 6:0, 6:1) — Маден, Q (6:2, 7:6, 7:5); 2-й круг: Миллман (7:6, 7:6, 7:6) — Бемельманс, Q (6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:5); 3-й круг: Новак, Q (7:6, 4:6, 7:5, 6:2) — Албот (6:3, 6:3, 6:4); 4-й круг: Макдональд (6:3, 6:4, 6:7, 6:2) — Циципас, 31 (6:4, 7:6, 7:6).
Рейтинг: 32-10. Прогноз букмекеров: 1.65 — 2.20. Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в пяти сетах.
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