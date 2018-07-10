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Уимблдон. Дель Потро вышел 1/4 финала, где сыграет с Надалем
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Уимблдон. Дель Потро вышел 1/4 финала, где сыграет с Надалем 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
На британских кортах продолжается Уимблдон — третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Определились все четвертьфиналисты мужской сетки соревнований. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал последним участником 1/4 финала травяного турнира.
В 1/8 финала Уимблдона аргентинец встречался с французом Жилем Симоном и одержал победу по итогам четырех сетов. Имеющий четвертый номер посева Дель Потро выиграл со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5). В общей сложности соперники провели на корте 4 часа 31 минуту.
В четвертьфинале соперником аргентинского теннисиста станет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. В других парах встретятся: Н. Джокович — К. Нисикори, Р. Федерер — К. Андерсон и М. Раонич — Д. Изнер. Игры четвертьфиналов состоятся в среду, 11 июля.
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