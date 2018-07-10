Федерер: «Цель в том, чтобы побеждать, а не действовать изобретательно»

Южноафриканец Кевин Андерсон пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Уимблдон. В четвертом круге посеянный под восьмым номером Андерсон обыграл француза Гаэля Монфиса . Все три своих сета Андерсон выиграл на тай-брейках. За выход в полуфинал Андерсон сыграет с Федерером.

«Если вы предоставляете себе шансы, действуете с максимальной концентрации и играете хорошо, то можете рассчитывать на успешные серии. На тренировках я не работаю над чем-то конкретным. Цель состоит в том, чтобы побеждать, а не действовать изобретательно. Каждый раз я сосредоточен на конкретном матче.

По правде говоря, я был удивлен ходом первого сета, ведь мне удалось выиграть его всего за 16 минут. Это слишком быстро», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.