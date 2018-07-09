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Уимблдон. Цибулкова обыграла Мертенс, Саснович — Гаврилову
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Уимблдон. Цибулкова обыграла Мертенс, Саснович — Гаврилову 

SPORT24.ru 9 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Словацкая теннистка Доминика Цибулкова в матче третьего тура Уимблдона обыграла бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах — 6:2, 6:2. Для победы Цибулковой хватило 1 часа и 15 минут игрового времени. В четвертом раунде турнира Цибулкова сыграет против китаянки Се Шувэй, которая ранее выбила из Уимблдона первую ракетку мира Симону Халеп.
В другом матче белоруска Александра Саснович без проблем переиграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову — 6:3, 6:1. Соперницей Саснович в четвертом круге Уимблдона будет латышка Елена Остапенко.
WTA. Уимблдон-2018. 3-й круг
Доминика Цибулкова (Словакия) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:2Дарья Гаврилова (Австралия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 3:6, 1:6
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