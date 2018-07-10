Надаль: «Когда ехал в Лондон, то понимал, что способен добиться хорошего результата»

В следующем круге посеянный под вторым номером Надаль сыграет с победителем матча аргентинца Хуана Мартина дель Потро и Жиля Симона из Франции.

«Конечно, для меня это весьма важная победа. Однако, когда я ехал в Лондон, то понимал, что способен добиться хорошего результата. Что я буду делать во вторник? Я планирую провести тренировку, а после этого проведу восстановление с физиотерапевтом и пойду смотреть футбол», — приводит слова Надаля ATP.