Федерер не оставит шансов Андерсону в четвертьфинале Уимблдона, уверены эксперты

Согласно котировкам, у швейцарца больше шансов в этом матче. Победа Андерсона оценивается коэффициентом 8.50, победа с форой «+6,5» гейма — 1.72. Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.07. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 7.25.