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Федерер не оставит шансов Андерсону в четвертьфинале Уимблдона, уверены эксперты
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Федерер не оставит шансов Андерсону в четвертьфинале Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарец Роджер Федерер (1) в трёх партиях одолел французского теннисиста Адриана Маннарино (22) и стал четвертьфиналистом Уимблдона — 6:0, 7:5, 6:4. Следующим соперником 36-летнего Федерера 11 июля станет Кевин Андерсон (ЮАР, 8).
Согласно котировкам, у швейцарца больше шансов в этом матче. Победа Андерсона оценивается коэффициентом 8.50, победа с форой «+6,5» гейма — 1.72. Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.07. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 7.25.
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