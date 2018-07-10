Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона 

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Уимблдоне под 14-м номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв немке Анжелике Кербер (11) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Дарья дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 6 брейков. Анжелика смогла победить с седьмого матчбола.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне.
За выход в финал соревнований Кербер поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12).