Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона 

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от немки Анжелики Керберне и не смогла пробиться в полуфинал Уимбдона. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу немецкой спортсменки.
На счету Касаткиной две подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из девяти.
Керберне совершила два эйса и использовала шесть брейков.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1/4 финала Дарья Касаткина Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 3:6, 5:7 Ранее Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.