Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от немки Анжелики Керберне и не смогла пробиться в полуфинал Уимбдона. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу немецкой спортсменки.

На счету Касаткиной две подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из девяти.

Керберне совершила два эйса и использовала шесть брейков.