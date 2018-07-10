Гёргес одолела Бертенс и сыграет с С. Уильямс в полуфинале Уимблдона

Немка Юлия Гёргес (13) в четвертьфинале Уимблдона переиграла голландку Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За выход в финал соревнований Гёргес поспорит с американкой Сереной Уильямс (25).